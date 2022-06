Ahogy mi is beszámoltunk róla, Curtis többmilliós órát vásárolt magának az év elején. Az akkori Rolex körülbelül 4,5-4,6 millió forintba kerülhetett, ám amit most kisfiának kölcsönadott, ennál is drágább.

A Bors kiderítette, hogy a szóban forgó óra egy Rolex Yacht-Master II, aminek az ára 18 ezer 600 euró, azaz több mint 7 millió forint.