Varga Irént elhívták at X-Faktor válogatójába, de ezúttal sem lett szerencsés a végkifejlet.

Az utóbbi években az X-Faktor elvesztette régi fényét, és a valós tehetségek felkutatása helyett sokszor a nézők megbotránkoztatására és a drámázásra helyezik a hangsúlyt. Ez most, az új széria forgatása alatt sincs másként. Mint kiderült, Varga Irén az idei válogatóban is látható lesz, ráadásul a mahianaroszallo.com információi szerint egyenesen a produkció készítői küldtek érte taxit, majd amikor végzett, haza is vitték Ózdra.

A Varga Irénnel foglalkozó oldal arról is szót ejtett, hogy a médiajelenség produkcióját nem bocsátották szavazásra, így pedig egyértelmű, hogy csak azért hívták oda, hogy kigúnyolják. Gáspár Laci egyenesen egy Minyonhoz hasonlította Irént, aki a végén kijelentette, nem is akart tovább jutni, hiszen ő enélkül is egy elismert sztár.

Varga Irén nem sokkal ezelőtt összeomlott, miután vőlegénye, Laci gyakorlatilag az oltárnál fújta le az esküvőt... mint kiderült, már harmadszor.