Járai május elején azt állította, hogy az ismert séf, Rácz Jenő csak úgy vállalta el a Reggeli meghívását, hogy kikötötte, nem hajlandó egy asztalhoz ülni, és beszélgetni a színésszel. Kettejük barátsága a szintén a csatornán futó Nyerő Páros című műsorban romlott meg, és a nézeteltérést az azóta eltelt hónapokban sem sikerült elsimítani.

Máté állításait a Reggelit gyártó cég cáfolta, majd nem sokkal ezután bejelentették, hogy szerződésszegés miatt két hónapos eltiltással büntetik a színész-műsorvezetőt. Járai ugyanis nem egyeztetett a műsor készítőivel, és enélkül nyilatkozott a Reggeli kulisszatitkait érintő kérdésekről.

A két hónapos eltiltás pedig június 30-án lejárt. A színész számára nem volt egyszerű ez az időszak, ugyanis adásonként kapta a fizetését, így anyagilag is nagy érvágás volt számára a kényszerpihenő. Ennek ellenére nem tétlenkedett, és szerelmével hosszabb nyaralásra indultak.

A büntetés része az is, ha nem csak erkölcsileg érzi az ember, hanem anyagilag is. Persze dolgoztam az elmúlt időszakban is, végig ott volt a színház, de az például nem tud annyi adrenalint adni, mint az élő műsor. Az olyan, mint egy extrém sport, nagyon hiányzott

– mondta a Blikknek Máté, aki július 4-én, hétfőn tért vissza a képernyőre.