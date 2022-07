Az édesanya Tatabányán él, onnan jött fel Budapestre, hogy meglátogassa Krisztián sírját. Azt mondja, a szíve megszakad, amiért gyermekének el kellett mennie. Beszélni is szokott hozzá.

Júlia asszonyban az unokái tartják a lelket, s ugyan a kis Emmával most nem találkozhatott, mert bár július első hetére beszélték meg a találkozót, mint megtudta, Mazsi és a kislánya Balin vannak.

"Mindkét unokám édesanyjának megmondtam, hogy a kislányokkal a jövőben is szeretném tartani a kapcsolatot. A fiam elment, nekem csak az unokák maradtak, csak ők érdekelnek már engem! Pamela és Mazsi is tisztában van azzal, hogy törvényileg is jogom van nagyszülőként hozzájuk. Szerencsére egyikőjük sem zárkózik el ettől" - mondta el a Borsnak Berki Krisztián édesanyja, aki arról is mesélt, hogy többen megvádolták, hogy pénzért nyilatkozik az újságoknak.

"Engem nem ismernek az emberek, de a rágalmazásokért mindenkit be fogok perelni, ha erre kényszerítenek. Olyan vagyok, mint a fiam, kiállok magamért. Kikérem magamnak, ez nagyon sértő rám nézve" - mondta el Júlia asszony, hozzátéve, hogy a legfájdalmasabb pillanatokban is szóba állt mindenkivel, de nem juttatás ellenében.