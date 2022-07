Az influenszer, akinek lakóhelyét lebombázták, ezért most Kijevben él, azt mondja, sokan kérték feleségül, cserébe segítettek volna neki elhagyni Ukrajnát, mások szállást és biztonságot ígértek neki, szexért cserébe.

Egyik ajánlattal sem élt, mondván, inkább marad a háború közepén, minthogy ismeretlen férfiakkal ismeretlen helyre és helyzetbe távozzon.

„Szomorú, hogy egyes férfiak megpróbálnak hasznot húzni az ukrajnai háborúból, és kihasználnak minket, nőket. A sovinizmus még mindig nagyon erős, még egy ilyen időszakban is" – mondta el a The Sunnak.

Louisa arról is beszélt, hogy egyáltalán nem olyan kellemes ekkora mellekkel élni; ha utcára kell mennie, akkor igyekszik mindig nagyon bő ruhákat felvenni, hogy elkerülje a bámészkodó tekinteteket.

A lány, aki örül, hogy mostanában kevesebb időt kell az utcán töltenie, azt is elmondta, hogy a sportolásban is zavarják a mellei: „Nem tudok kardiózni – az ugrás, a futás és a kocogás nem megy. Nagyon kényelmetlen" - mondta, hozzátéve, hogy megfordult már a fejében a mellkisebbítő műtét is, de nem ezért, hanem a társadalmi nyomás miatt.