A sminkelés valójában egy mentális trükk – A pszichológusok elárulták, miért működik

A smink mint öngondoskodás

A terápiás tapasztalatok is azt mutatják: a smink nemcsak külső megjelenésről, hanem belső biztonságról is szólhat. Oludara Adeeyo pszichoterapeuta szerint a sminkelés akár trauma feldolgozásának is lehet része. Egy olyan tevékenység, ahol visszakaphatjuk a döntés jogát. Milyen árnyalatot használunk? Milyen trendet követünk?