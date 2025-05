Sharon Stone átverte a világot - Hatalmasat hazudott és mindenki bevette

Sharon Stone évekkel ezelőtt azt állította, hogy szuperintelligens és azt is elmondta, mennyire. Nos, kiderült, kamuzott.

Sharon Stone sosem volt Mensa-tag

A színésznőről mindenki úgy hitte, hogy 148-as IQ-val büszkélkedhet, sőt, azt is állította, hogy a szuperokosok klubjába, a Mensába is felvették. Csakhogy kiderült: ez sosem volt így igaz és később ezt maga Sharon Stone is elismerte - írja a Bors. A Mensa-tagságnak amúgy az egyetlen, hogy az emberek legintelligensebb két százalékába kell tartozni.

Egy agyvérzés változtatta meg az életét

A színésznő 43 évesen agyvérzést kapott, ami teljesen megváltoztatta az életét, miután egészségügyileg és anyagilag is lenullázódott, és mindent újra kellett építenie. Az orvosok öt százalék esélyt adtak neki, hogy túléli, újra kellett tanulnia járni és beszélni. A bal oldala szinte teljesen lebénult, közel három évig még a nevét sem tudta leírni. "Elvesztettem a gyermekem felügyeleti jogát, elvesztettem a karrieremet, és 15 millió dollárt - minden centemet" - árulta el Sharon Sotne, aki nem érzi úgy, hogy a felépülés újjászületés, sokkal inkább túlélésként élte meg azt az időszakot. "Ez nem valami csodálatos történet. Nagyszerű lenne, ha az lenne, de nem az. Túléltem" - nyilatkozta korábban.