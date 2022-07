Szegedi Fecsót az emberek többsége a Feleségek luxuskivitelben című realityben ismerte meg, ahol Vasvári Vivien férjeként szerzett hírnevet magának. A pár azóta elvált, és az üzletember már rá is talált új szerelmére, ám nem alakult zökkenőmentesen az új kapcsolata sem. Fecsó alig pár hónapja fedte fel, hogy új párja, Géczi Bea tavaly várandós volt, ám sajnos elvetélt és a baba elvesztése után szakítottak.

A rövid szünet után mégis újra egymásra találtak és Fecsó meg is kérte Bea kezét. A nő igent mondott és a pár már az esküvöre készül, amit a tervek szerint Las Vegasban tartanak majd.

A szerelmesek a minap néhány hálószobatitokról rántották le a leplet. Elárulták, hogy amikor a gyerekek is náluk alszanak nem egyszerűek az éjszakák, ugyanis a két fiú rendszerint befekszik közéjük és nem hagyja őket aludni. Az is kiderült, hogy Fecsónak bizony vannak idegesítő szokásai, amit Bea nehezebben tolerál.

"Be szoktunk ide vonulni, nézzük a tv-t, kicsit összebújunk a reklám alatt. Szeretem azt, ha van egy kis háttérzaj, kicsit elálmosodok tőle... tudom, hogy nem jó dolog, de én így szeretem. Nekem azért vannak rossz szokásaim, a horkolás az egyik, illetve néha alvajáró vagyok, hajlamos vagyok felülni és magamba beszélni" - vallotta be az RTL Klub műsorában Fecsó, aki egy meglepő történetet is megosztott a nyilvánossággal.

"Egy legénybúcsúból jöttem haza. Kicsit elaludtam, majd arra ébredtem, hogy kicsit bepissantottam. Ez minden férfi életében előfordul egy-két görbe este után. Egyszer fordult elő" – mondta nevetve az üzletember.