Nehéz időszakon van túl Szegedi Fecsó és kedvese, Bea. Eddig senkinek nem beszéltek róla, de pár hónappal ezelőtt elvesztették a kisbabájukat.

"Nem terveztük a babát, de nagyon boldogok voltunk amikor kiderült, hogy terhes vagyok. Vártuk a kicsit, izgatottak voltunk, álmodoztunk, terveztünk. Csak a szűk családi és baráti körünk tudta, hogy várandós vagyok, szerettünk volna várni a tizenkettedik hétig, hogy megosszuk a követőinkkel is a hírt, de sajnos erre nem került sor" - mondta a Blikknek Bea.

"Az orvos azt mondta, pihenjek, nagyjából egész nap az ágyban kellett volna feküdnöm, emellett rengeteg gyógyszert is szedtem, amitől nagyon vizesedtem, az látszott rajtam egy korábbi interjún is, amiért rengeteg bántást kaptam. A külsőm miatt gúnyoltak, de akkor sem mondtam semmit" - tette hozzá.

"Aztán váratlanul megtörtént a baj, nagyon véreztem, spontán elvetéltem. Először úgy volt, hogy nem kell megműteni, de később belázasodtam, operációra volt szükség. Fontos ilyenkor, hogy minden távozzon a méhből, mert ha nem így van, akár vérfertőzést is kaphat az ember. Nagyon megviselt, hogy elveszítettem a babámat, és a beavatkozás is. Ma már tudom, hogy talán a sors akarta így, mert lehet, hogy beteg lett volna a kisgyerekem, ami se neki, se nekem nem lett volna jó. Meg kellett gyászolni a baba elvesztését, hiszen már ott növekedett bennem, éreztem, láttam az ultrahangon azt a kis pöttyöt, aki ő volt. Még most is fáj visszagondolni arra az időszakra, de erősebbé tett. Egyelőre nem szeretnék ismét teherbe esni, de ha jön egy csöppség az életünkbe, nagyon boldogok leszünk" - mondta Bea. A kapcsolatuk ezután megfeneklett, a tragéda is hozzájárulhatott ahhoz, hogy végül botrányos körülmények között szakítottak.