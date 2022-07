Sáfrány Emese áprilisban szakított gyermeke apjával , most azonban újra boldog. A napokban egy ismert zenésszel látták, összebújva sétálgattak a Duna-parton.

A Bors egyik olvasója látta meg Sárfány Emesét a TNT-s Intivel, azaz Zuber Krisztiánnal. A lap megkérdezte Emesét is az új kapcsolatáról, aki így válaszolt:

"Nem tagadom, láthattak miket, de a részletekről sem most, sem később nem szeretnék beszélni. Mindenki tudja, hogy Ádámmal hónapok óta külön vagyunk. A bejelentésünket jóval megelőzte a szakításunk. Az eltelt időben folyamatosan azon dolgoztam, hogy lezárjam a múltamat, a kapcsolatomat a gyermekem édesapjával. Ahogy ez sikerült, én is sokkal nyitottabb lettem a világ felé."

Inti és Emese még 2020-ban A Konyhafőnök fogatásán ismerkedtek meg, de akkor még mindketten párkapcsolatban éltek, semmi sem alakult közöttük.

"Egy ideje kezdtünk el beszélgetni, és ezáltal kerültünk közelebb egymáshoz. Azon most mindketten elmosolyogtunk, hogy az első komoly randink alkalmával úgymond lebuktunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy mindketten ismertek vagyunk, és nem is akartunk bujkálni, de egyelőre nem szerettük volna a köztünk, alakulóban lévő kapcsolatot a nagyvilág elé tárni. Nagyon jól éreztük magunkat, kedveljük egymást, de a jövőben ezzel és a magánéletünkkel kapcsolatban nem kívánunk nyilatkozni.

Nem tartottunk még ott, hogy mi ezt nyilvánossá tegyük" - mondta a lapnak a légtornász.