A lakásban nem szeretjük a hívatlanul érkező rovarokat. Főként azokat, melyek nem tisztelnek semmit, és belemásznak az ételeinkbe, ott rohangálnak a lábunk körül, ráadásuk szaporák és szinte kiirhatatlanok. Nem, most nem a hangyákról lesz szó – arról korábban már írtunk -, hanem a konyhai svábbogarakról, ismertebb nevükön a közönséges csótányokról.

A csótány egyet jelent a kosszal, pedig egy tiszta lakásban is megtalálják a helyüket. De mik is ezek a rovarok? Minden jó vadász azzal kezdi, hogy megismeri a prédáját. Tegyünk mi is így!

A konyhai csótány tipikus városi rovar, ami kitűnően alkalmazkodott az emberközeli élethez. Akár 2,5 centire is megnőhet, általában középbarnás színű, de akár fekete is lehet, laposabb testfelépítésű és rendkívül gyors, mivel minden lába a futáshoz alkalmazkodott. Épp ezért nehéz lecsapni, hiszen másodpercek alatt képes eltűnni egy apró résben is.

Lényegében bármit képes elfogyasztani, legyen az édes, sós, erjesztett vagy romlott étel. Éjszakai életmódot folytat, így nappal csak nagy ritkán találkozhatunk vele, de miután lekapcsoltuk a villanyt, jobb, ha nem megyünk vissza napfelkeltéig a adott helyiségbe. Imádja a nedves helyeket, mivel táplálék nélkül akár hetekig is kibírja, de folyadék híján pár nap alatt elpusztul. Épp ezért is veszi be előszeretettel a konyhát vagy épp a fürdőszobát.

Ahol egy csótány van, ott bizony lesz több is!

A párzástól számított 2-4 hónapon belül kikelnek a kis csótányok. Egy anya akár 28 utódnak is életet adhat. Vertikálisan, azaz függőlegesen szeretnek terjeszkedni az apró réseken, szellőzőkön át. Az általuk keltett undor csak másodlagos okként szerepel a kilakoltatásuk mellett, az első a fertőző betegségek terjesztése, de akár allergiás reakciót is kiválthatnak. Sőt, akár a fülünkbe is mászhatnak!

Most, hogy megismertük, lássuk, hogyan szabadulhatunk meg tőle!

A kemény vonal

Ipari irtás

Ezt csak szakember végezheti, mivel veszélyes mérgekkel történik. Amennyiben annyi csótány költözött be az otthonunkba, hogy ilyen eszközhöz folyamodnánk, társasház esetén más lakás is csótányteleppé válhatott. Ebben az esetben a többieknél is ajánlott az irtás, mert hamar visszatérhetnek hozzánk.

Csótánycsapda

Ezek felülete ragacsos anyagot tartalmaz, amibe beleragadnak, majd elpusztulnak. Amennyiben sikerült időben elcsípni, és még csak egy-két lézengővel találkoztunk a lakásban, ez is segítség lehet.

Rovarirtó spray

Van kifejezetten csótányokra ható méreg, amit spray formájában lehet alkalmazni. Ez nem igazán ajánlatos, hiszen vadászni kell rájuk, és időben, még mielőtt eliszkolnának, lefújni őket. Ráadásul gyakran hatástalanok is, hiszen a csótány rendkívül szívós rovar. Arról nem is beszélve, hogy a háziállat, vagy akár mi is belélegezhetjük.

A természetes vonal

Citrom

Lehet, hogy meglepő, de van, aminek a szagától egyszerűen világgá szaladnak a csótányok, ez pedig nem más, mint a citrom. Ha tudod, hol gyűlnek össze, egyszerűen csak vágj fel egy citromot, és a cikkelyeket helyezd el ezekre a helyekre.

Szódabikarbóna

Keverd össze cukorral, hogy finomabb falatnak tűnjön, majd szórj belőle a csótányfészkek közelébe. Már egy kis mennyiség is halálos méreg a számukra.

Kávé

A csótányok még a kávézaccot is elfogyasztják, de a koffeintől egészen egyszerűen meghalnak. A lefőzött kávé utáni fennmaradó zaccot tedd a csótányok vonulási útvonalába.

Illóolajok

A citrusos, borsmentás illóolajokból bekevert vízpermet – 10-10 csepp 1-2 dl vízben feloldva, némi sóval - szintén elriasztja a csótányokat. A teafaolaj és ecet keveréke – fél dl teafaolaj, fél dl ecet és 2 dl víz – is hasonló hatású. Permetezz naponta többször is azokba a résekbe, ahonnan láttál már előjönni csótányt.

Bórsav

Vigyázat, ez igen erős vegyszer, amit csak kellő elővigyázatossággal lehet alkalmazni, de ott, ahol kisgyerek vagy háziállat van, nem szabad használni! Amennyiben mégis emellett döntesz, úgy szórd azokra a helyekre, ahol csótányt láttál – résekbe, kis zugokba, szekrények alá, mögé... stb. Ez a szer kiválóan alkalmas a csótányok megmérgezésére.