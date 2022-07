Elindult a legszerethetőbb, legzöldebb, leghűsítőbb nyári zenei fesztivál, az EFOTT. Több mint 3000 kempingező költözik be kedden és szerdán a sukorói szabadstrand területén kialakított fesztiválhelyszínre, ahová biciklivel is lehet érkezni, és ahol mindenki komposztálhatja hulladékát is.