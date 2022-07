Zacher Gábor elmondta, hogy a természetben nagyjából háromszáz olyan növényfajta van, ami pszichoaktív hatóanyagot tartalmaz. Ezeket sok népcsoport vallási szertartásokhoz használja fel. Az ayahuasca főzet is egy ilyen, tudatmódosító hatású főzet, melynek összetevője a dimetil-triptamin, amit sokan businessman's LSD-nek neveznek, mivel pontosan kitölti a New York-i üzletemberek ebédidejét. A toxikológus szerint a teaszánszon használt főzetnek, ha más hatóanyagok is kerülnek bele, akár 14 órán keresztül is tarthat a hatása.

"Lehetetlen előre megmondani, hogy most szaladgálok a mezőn és labdázom a nyuszival, és akkor ez tök jó, vagy üldöz egy sárkány, végtelen labirintusba kerülök, kígyóverembe zuhanok" - mondta Zacher Gábor, hozzátéve, hogy az indián kultúrában tapasztalt vezetők irányítják a szeánszokat. Azt is elmondta, hogy az ilyen szeánszokon nem lehet egy emberre hárítani a felelősséget, és aki belevág egy ilyen szertartásba, pontosan tudnia kellene, mit vállal.

"Tartanak ilyen szeánszokat, szellemidézéstől kezdve mindenféle hülyeségre képes tulajdonképpen az ember" - idézi a Blikk a toxikológust.