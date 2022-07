Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Hold a Halak jegyébe lép, és lágyítja az energiákat. Ma könnyebben megbocsátasz, és átsiklasz a kisebb sérelmek felett, ez pedig harmóniát teremt minden területen. A párkapcsolatodban szép, bensőséges pillanatokat élhetsz meg, mély beszélgetésekkel.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Te annyira ragaszkodsz megrögzött szokásaidhoz, mindennapos dolgaidhoz, hogy emiatt nem vagy hajlandó észrevenni, hogy a világ viszont igenis nagy változásban van körülötted. Érdemes pedig figyelni erre, mert az alkalmazkodás az igazán célravezető.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Egyre csak úszol az árral, és ez a sodródás csak kevés lehetőséget ad neked arra, hogy önálló döntéseket hozz, vagy hogy egyáltalán reálisan tudd értékelni a helyzetedet. Ma egy kívülálló véleménye sokat segíthet neked ebben.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Hold a Halak jegyébe lép, ami nagyon is kedvez neked. A családi életed most csupa harmónia, és nagyon élvezed a szeretteiddel együtt töltött időt. Hallgass a megérzéseidre, mert az intuíciód is felerősödik a mai napon.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ma hirtelen hangulatváltozásokon eshetsz át, a környezetedben élők csak kapkodhatják a fejüket. Minden igyekezeted ellenére sem tudod lehűteni magad. Valaki szívesen meghallgat, öntsd ki a szíved neki! Nevetni fogtok a végén!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma te lehetsz a nagy rokoni ellentétek jótevő elsimítója. Akár úgy, hogy közvetítesz két békétlen rokon között, akár úgy, hogy eszedbe jut végre felhívni azt, akiről megfeledkeztél az utóbbi hónapban. Kevés kell csak, hogy boldoggá tegyen - írja az Astronet.

