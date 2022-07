Az a pletyka járja, hogy Kis Grófo és családja már birtokba vette az új házukat, ám a mulatós sztár cáfolja a híreket. Kiderült, hogy a költözés még várat magára, annak ellenére, hogy az eredeti tervek szerint már hónapokkal ezelőtt be kellett volna költözniük.

Kis Grófo és családja már alig várja, hogy beköltözhessenek új otthonukba. Sajnos azonban nem minden megy zökkenőmentesen, ami miatt már hónapokkal el vannak maradva.

"Bár igazuk lenne azoknak, akik hírül adták, hogy birtokba vettük az új házunkat! Sajnos a fénykép, amin a gyerekekkel medencézünk, nem ezt jelenti. Jelenleg is folynak a munkálatok és csak remélni tudom, hogy idén nyáron véget ér az építkezés. Van rá némi esély, de már nem akarok semmit elkiabálni, hiszen az eredeti tervek szerint már pár hónapja ott kéne élnünk" - meséli a Ripostnak Kis Grófo, aki azt is elárulta, miért is csúsztak ki a határidőkből.

"Rengeteg nehézségbe ütköztünk azóta, hogy megvettük a házat. Akkor már álltak a falak és nagy lendülettel indultunk neki az építkezésnek. Csakhogy nem minden alakult a tervek szerint. Aki most építkezik, az tudja, miről beszélek. Először jött az építőanyag-hiány, aztán szép sorban a többi tipikus probléma. Volt olyan építőanyag, amit megrendeltünk, majd nem és nem akart megérkezni. A szállító közölte, hogy már úton van, majd jött a hír, hogy mégsem, végül érkezett valami teljesen más. Közben néhányszor alvállalkozót is cseréltünk, szóval volt gond bőven, pont úgy, ahogy másoknál, akik hasonló cipőben járnak" - magyarázta a mulatós sztár, aki végül lapátot ragadott és ő is beállt dolgozni, hogy haladjon az építkezés.

"Azt nem állítom, hogy értek a festéshez, vagy épp a burkoláshoz, de amiben tudok, segítek. Sok időt töltök az építkezésen, ha csak tehetem, magam megyek anyagokért és a fuvarozást is megoldom. Közben járom az országot és fellépek, szóval elég sűrű a program. Persze nem panaszkodom, de bevallom, jó lenne már beköltözni és megnyugodni egy kicsit" - tette hozzá Kis Grófo.