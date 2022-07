Februárban sikeres vizsgát tett Pintér Adrienn Ada, aki ezúttal egy kismama- és baba-mama jógaképzést teljesített, nemrég kapta kézhez az oklevelét.

A háromgyermekes édesanya az örömhírt Instagram-oldalán osztotta meg a követőivel.

"Most, a várandósság alatt, Kismama és Baba-Mama jóga oktatóképzést végeztem, majd pár hós baba mellett belevágtam a LoveYourBelly szétnyílt hasizom oktatóképzésbe, amiból februárban sikeres vizsgát tettem. Azèrt most mesélem, mert most fogtam először a kezemben az oklevelemet, és úgy tűnik, szeretek terhesen/baba mellett tanulni" – írta a fotójához az egykori tévés, aki három gyermek után is bomba formában van.