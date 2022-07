A The Sun most a 28 éves Rosaline Webb trükkjére akadt rá, melynek lényege az okos szellőztetés. A videós elárulja, hogy semmi ördöngösség nem rejlik módszerében: egyszerűen azokat az ablakokat nyitja ki napközben, melyek az északi oldalra néznek, így az árnyékos terület viszonylag hűvös levegője áramlik be a lakásba.

A déli oldalon lévő nyílászárókat ezzel szemben bezárja és elsötétíti, hogy a napsugarak kizárása által is biztosítsa a helyiségek kellemes hőmérsékletét. Rosaline videóját eddig több mint 400 ezren látták és majdnem 9 ezren kedvelték, tehát valószínűleg sokaknál bevált ez az okos kis praktika.