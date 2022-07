Tóth Bence egy többfős baráti társasághoz érkezett a Görögországban található Mykonosra. A korábbi labdarúgó jelenleg boldog házasságban él Berki Krisztián egykori feleségével, a modell és influenszer Hódi Pamelával. Kapcsolatukból eddig egy gyermek született, aki az Evolet Olivia nevet kapta.

Az interneten terjedő fotó ezért is indította be a pletykaáradatot, ám alig egy nap alatt kiderült, hogy a Bence oldalán feltűnt nő nem a férfi szeretője, hanem egyik barátjának a párja – írja a Bors. A mykonosi fotó azóta már lekerült szinte minden oldalról, többek között a Redditről is, ahol először bukkant fel a kép.

Hódi Pamela nyilvános Instagram-oldalán nem reagált a vad pletykákra, viszont történetében megosztott egy videót, amin vélhetően Bencével együtt filmeznek.