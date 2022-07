Rasovszky Kristóf Európa- és világbajnok, olimpia ezüstérmes úszó már évek óta részt vesz a rendezvényen. Azt mondja, csak olyanok vágjanak neki a Balatonnak, akik stabil úszástudással rendelkeznek.

"Ezt a távot megtenni még versenysportolók számára is embert próbáló feladat, körülbelül egy órát vesz igénybe nekik" - mondta a Borsnak Kristóf, aki kiemelte a felkészülés fontosságát. "Nagyon fontos az állóképesség fejlesztése. Ez a táv tapasztalatlanoknak akár 3 órát is igénybe vehet, arról nem is beszélve, hogy a hullámokra is számítanunk kell."



Szombaton gyenge hidegfront érkezik, a versenyt azonban ez alapvetően nem befolyásolja. Az északnyugatira forduló szél csak a délutáni órák második felében erősödhet fel, és záporra, zivatarra is ekkortól van esély. A szervezők és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság emiatt úgy döntöttek, hogy szombaton

11 óra után már nem lehet vízre szállni!