Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Nap ma a tüzes Oroszlán jegyébe lép, és remek energiákat jelez neked. Most minden kezdeményezésedben sikerrel járhatsz, a kisugárzásod is felerősödik, és ha arra vágysz, akkor a szerelem is belép az életedbe.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Fontos, hogy határozottnak és kitartónak mutatkozz egy bizonyos, az otthonodat érintő kérdésben. De az is, hogy meghalld az ellenvéleményeket és a módosító javaslatokat is. Ha kész vagy a kompromisszumra, jó megoldást találhatsz

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Végre kezd világosság gyúlni a lelkedben: optimistább vagy, és ezért a kisugárzásod is ennek megfelelően megváltozott. Úgy is mondhatjuk: most kezded reálisan látni a dolgokat. Ahogy a Nap az Oroszlánból ragyog, a te lelked is új erőre kap..

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)Egy távoli hozzátartozó, vagy régen látott barát látogatására számíthatsz a mai napon. Felvidít, sőt fel is villanyozhat ez a találkozás. Egy közös programot is megbeszélhettek a közeljövőben.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)Valaki nagy szívességet tett neked a múltban, amit a mai napon alkalmad lehet viszonozni. Nem anyagiakban, hanem annál sokkal többet tehetsz a barátságoddal. Vedd a fáradságot, és még ha messze is vagy, látogasd meg őt!

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

A Nap ma az Oroszlán jegyébe lép, ami nagyon kedvez neked, hiszen a Nyilas is a tűz elem képviselője. Annyi energiád van, hogy most semmi sem tűnik lehetetlennek, és igazad is van, most kell belevágni a nagy álmok megvalósításába!

