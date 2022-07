Stohl András és Vica februárban jelentették be, hogy babát várnak. A pár nagyon szerette volna, ha a gyermek nyáron jön világra, és ez a kívánságuk teljesült. Azt már májusban elárulták, hogy kislánnyal bővül majd a családjuk, aki most meg is érkezett hozzájuk. A Stohl Bella Julianna nevet kapta a kicsi, a büszke apuka pedig már egy fotót is megosztott az újszülöttről.