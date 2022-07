Pár hónapja kapott szárnyra a hír, hogy Csősz Bogi és férje, Burak Talu különköltöztek. Most pedig Bogi hivatalosan is megerősítette, hogy új életet kezd.

"Nem szerettünk volna úgy élni, mint két barát egy háztartásban, mindketten hiszünk a szerelemben, és esélyt adunk egymásnak arra, hogy újra megtaláljuk ezt az érzést, de már más oldalán. Tizennégy év hosszú idő, nagy szerelem volt, nekem Burak a szerelmem, a társam, a családom része volt, nagyon nehezen hoztuk meg ezt a döntést. A török–magyar üzleti kapcsolataim és azok a barátok, akikre a bajban is számíthattunk, megmaradnak, csak ezúttal többet leszek Budapesten, és folytatom a cégeim építését. Nem könnyű új életet kezdenem, de sok mindent letisztítottam magam körül, és az energiáimat most a feladataimra összpontosítom. Ősszel egy új filmmel jelentkezünk, amelynek producere, színésznője vagyok: egy izgalmas sci-fi lesz a 129 című magyar film. Emellett továbbra is az építési, egészségügyi területen dolgozunk a hazai és a nemzetközi piacon" - mondta az üzletasszony a Blikknek.