A valódi Maugliként emlegetett Zanziman az őserdő sűrűjében gyűjtögetni kényszerült: csak növényi részeken és terméseken, például banánon élt, míg végül az Afrimax TV stábja fantáziát látott megrázó történetében és filmre vitte azt.

A YouTube-ra feltöltött videó után szinte záporozni kezdtek az online adományok Zanziman megsegítésére, így édesanyja beírathatta a fiatalembert egy speciális iskolába, ahol immár minden tanítási napon elegáns öltönyben ül a padba.

Isten valóban csodákra képes. A fiam nevetség tárgya volt, most pedig egy egész osztály fogadta őt be, jó élete van, ez pedig határtalanul boldoggá tesz. Jótevőink házat is építettek nekünk – minden bánatom elszállt

– idézte Zanziman édesanyjának meghatott szavait a DailyStar.