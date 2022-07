Molnár Anikó formás idomainak köszönhetően valóságshow-szereplése óta volt már A Nagy Ő főszereplője, de szerepelt a Playboyban is.

Ezúttal Instagram-oldalán csodálhatják meg követői bikinis testét. Első nekifutásra ebben nincs is semmi extra, de ha megnézzük a fotót, a kép az utcán készült, ahol Anikón kívül senki nem járkál fürdőruhában.

Ki tudja, talán Anikó szívét is átjárta a napfény, és emiatt kelt útra egy szál bikiben?

Akármi is az ok, követői, úgy tűnik, értékelik a merészséget, mellyel a celeb az utcára vonult, sőt, volt, aki a luxus hasitasit is felfedezte a fotón.