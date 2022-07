Erzsi néni és Andi gyakran tartanak anya-lánya napokat, legutóbb egy ilyen alkalommal együtt wellnesseltek. A két hölgy bomba formában van, így elismerő tekintetek sokaságát zsebelték be a közös programon. Andi fantasztikus alakját egy gyógynövénykeveréknek IS köszönheti, aminek segítségével 23 kilótól szabadult meg. Édesanyja mindig kérleli, hogy ne fogyjon tovább.

„Nálunk minden nap anya-lánya nap, órákat beszélünk telefonon, de nagyon tudatosan dolgozunk azon is, hogy minőségi időt töltsünk együtt. Állandóan közös élményeket vadászunk: színházba járunk, sétálunk a Duna-parton, koncertre megyünk, ebédelünk, és közben véget nem érő beszélgetéseket folytatunk. Már engedélyt adtunk magunknak arra, hogy egymás szavába vágjunk, mert mindketten olyan lelkesen tudunk egymásnak mesélni, hogy a másik csak így jut szóhoz. Legutóbb wellnesselni voltunk, régebben ez nem szerepelt a kedvenc programjaim között, de mióta Keleti Andi tanácsára egy palesztin népgyógyászatban népszerű étvágycsökkentőnek köszönhetően, önsanyargatás nélkül 23 kilótól szabadultam meg, felszabadultabban viszonyulok a testemhez, kevesebb bennem a szorongás a külsőmmel kapcsolatban" – kezdte Andi, akitől édesanyja vette át a szót.



„Ahogy minden anya, én is nagyon szépnek látom a kislányom. Most, hogy lefogyott, nagyon csinos ruhákat tud felvenni, de azt szeretném, ha tovább már nem fogyna" – tette hozzá nevetve Erzsi néni, aki felelevenítette korábbi anya-lánya napok emlékeit is. „Előfordult, hogy Andi annyira elfoglalt volt, hogy csak arra futotta az időnkből, hogy menet közben beugrott egy ajándékboltba, és meglepett egy kedves csomag papírzsepivel, a legjobb anya felirattal. Azóta is őrzöm és szeretettel nézegetem a gyerekkori rajzaival együtt." – mesélte Andrea édesanyja. – „Édesapám a háborúban elveszett, édesanyám nevelt egyedül, nagyon szigorúan. Akkor nem értettem, de én is próbáltam hasonlóan következetes lenni Andi nevelésénél, például a tanulásban, de a kapcsolatunk legfontosabb alapja mindig is a feltétel nélküli szeretet volt. Nagyon bújósak vagyunk. És mindig is a másik kedvében akarunk járni, egymásnak adni" – tette hozzá Erzsi néni, akinek temperamentuma a család női ágán szintén felfedezhető.

„Nagyon akaratosak vagyunk, de a szeretet az, ami feloldja a vitákat, amik ahhoz kellenek, hogy harmonikus legyen a kapcsolatunk. Az önbizalom alapja az, hogy a szülő feltétel nélkül szeresse a gyermekét, én is ugyanígy neveltem Lolcsit" – mesélte Kandi, akiről édesanyja gyermekkori emlékeket is felidézett.

„Kisgyerekként is nagyon életrevaló volt. Szigorúan vettük, hogy időben aludnia kell, de mi a férjemmel esténként tévéztünk egy kicsit. Észre se vettük, de egyszer csak hallottuk, hogy valami mozog: ott hasalt Andi a fotel alatt. Nem hiába, már akkor is érdekelte a tévézés, tudta, mivel akar majd felnőttként foglalkozni" – nosztalgiázott Kandász Andrea édesanyja.