Az idei Oscar-gála nem a filmekről, hanem Will Smith pofonjáról szólt, amit Chris Rocknak osztott ki, miután a humorista a színész feleségének kopaszságán viccelődött. Az eset hatalmas vihart kavart, a színészt tíz évre kitiltották az amerikai filmakadémia rendezvényeiről, köztük az Oscar-gálákon való részvételtől. Will Smith ugyan bocsánatot kért viselkedéséért, de a pofont már nem tudta meg nem történtté tenni. Most megszólalt Chris Rock a történtekkel kapcsolatban.