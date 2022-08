A nyarat mindenki szereti, hiszen jó idő van, az emberek zöme ilyenkor megy vakációzni, lehet strandolni, napozni – persze csak ésszel! - és rengeteg finom zöldségnek, gyümölcsnek ekkor van szezonja. Például a paradicsomnak. Most valószínűleg mindenkinek a lecsó ugrik be, mint az egyik legnépszerűbb nyári paradicsomos étel. Mi azonban mutatunk néhány olyan fogást ebből a csodás alapanyagból, amelyeket nem kell főzni!

Tabulé

A tabulé egy nagyon sokszínű étel, amelyre kifejezetten igaz, hogy ahány ház, annyi szokás. Egy biztos: paradicsom, petrezselyem, hagyma, olívaolaj, citrom, só és bors mindenképpen kell hozzá! A recept nagyon egyszerű, hiszen a hozzávalókat csak apróra kell vágni, majd leönteni a sóval és borssal ízesített olajos, citromos dresszinggel. Az, hogy az alapanyagokból ki mennyit használ, már ízlés kérdése. A tabuléhoz egyébként gyakran adnak bulgurt, egyes vidékeken pedig kígyóuborkával is gazdagítják. A tabulé lehet főétel egy forró nyári napon, amikor nem kívánjuk a nehéz fogásokat (főleg, ha bulgur is van benne), de köretnek és salátának is remek valamilyen hús mellé.

Gazpacho

Szerintünk a gazpachonál nincs üdítőbb fogás egy forró nyári napon. Hideg, pikáns, ráadásul a nyers zöldségek miatt tele van vitaminnal. Kell ennél több? Az elkészítése pedig pofonegyszerű. Fogjuk a paradicsomot, a kígyóuborkát, a hagymát, a paprikát, egy kis kovászos kenyeret, adunk hozzá egy kevés vizet, jó sok olívaolajat, némi sót, borsot, és ízlés szerint friss bazsalikomot. Az egészet összeturmixoljuk, és ha nem elég savas, akkor némi bor- vagy balzsamecetet is löttyintünk hozzá. Miután egy órát pihent a hűtőben, máris fogyasztható. Kínálhatunk mellé friss bagettet, pirítóst, reszelhetünk a tetejére sajtot, de akár szalonnapörccel is megbolondíthatjuk, ha valaki nem bírja hús nélkül.

Caprese

A caprese szintén azon ételek közé tartozik, amelyre nyugodtan azt mondhatjuk, hogy egyszerű, de nagyszerű. A Capri szigetéről származó, olasz salátához ugyanis nem kell más, mint paradicsom, mozzarella, bazsalikom, só, bors és olívaolaj. Nincs is más dolgunk, mint a szép nagy paradicsomokat és a mozzarellagolyót egyforma vastag szeletekre vágni, váltakozva – úgy, hogy a szeletek félig fedjék egymást – egy tálra helyezni őket, megszórni jó sok friss bazsalikommal és meglocsolni egy kis olívaolajjal. Ezt követi a só, bors és már ehetünk is. Aki igazán ínyenc, az pedig megbolondíthatja a salátáját egy kis balzsamecettel, vagy egy házi öntettel is; a balzsamecetet egy kevés mézzel addig főzzük, amíg be nem sűrűsödik. Friss vagy pirított kenyérrel ez is a könnyed vacsorák egyik remek alternatívája, de köretnek is kiváló.