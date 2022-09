Sokan nem csupán megnyerőnek szeretnék mutatni magukat közösségi oldalaikon, az is fontos számukra, hogy potenciális munkáltatóik, ügyfeleik tetszését is elnyerje a profiljuk. Bár a saját fiókodon szinte minden apró elem hasznos információkat árulhat el rólad, az egyik legfontosabb és legszembetűnőbb közülük mégis a profilfotó.

Mutasd meg az arcodat!

Üzleti profil esetén természetesen a logódat is választhatod profilképként, ám ha mégis egy rólad készült fotóval szeretnél nyitni, olyat érdemes választanod, amelyen jól kivehető az arcod.Andy Crestodina nemzetközileg elismert médiaszakember szerint az egész alakos képek azért nem érik el a kívánt hatást, mert olyan kicsi méretben alig bírnak figyelemfelkeltő erővel. Hozzáteszi továbbá, hogy mindenképp a saját arcodat használd és tartózkodj a mesefigurás, kisállatos, csecsemős fotóktól!

Mosolyogj!

Az arcjátékoddal két nagyon fontos tulajdonságot fejezhetsz ki: nyíltságot és távolságtartást. Ugyan egyes szituációkban indokolt lehet a teljesen semleges, szinte érzelemmentes arckifejezés, a kutatások alapján a legnagyobb sikert mindig a mosolygós fotók aratják. Egyetemisták körében végzett felmérések rávilágítottak, hogy azok az elsőévesek, akik vigyorogtak a profilképükön, már az első szemeszter során sikeresebbek voltak a kapcsolatépítés terén, mint azon társaik, akik túl komolyra vették a figurát.

Komponálj helyesen!

Ügyelj arra, hogy a feltöltést követően megvágott, kis körben vagy négyszögben megjelenített fotón is jók legyenek az arányok! Nem előnyös, ha úgy tűnik, mintha szinte belenyomnád a fejed az objektívbe, illetve az sem jó, ha már deréktól felfelé látszol. Nagyjából úgy lődd be az utómetszést, hogy a nyakad és a vállaid benne legyenek a képben, illetve körülötted is maradjon egy kis hely!

Játssz a színekkel!

Próbálj olyan árnyalatú fotót választani, amely kontrasztot alkot az adott közösségi felület alapszíneivel, hogy kitűnj a tömegből! Például a Facebook kék alapja mellett kísérletezz egy másik, lehetőleg meleg színnel: naranccsal, pirossal, élénkzölddel, citromsárgával, rózsaszínnel stb.! Nem az a legfontosabb, hogy melyik szín mellett döntesz, inkább az, hogy még gyors görgetés, böngészés esetén is észrevehető légy.

Törekedj az egyedi megjelenésre!

Jó ötlet a fő szakmai vagy hobbitevékenységedet valamilyen formában megjeleníteni a profilodon. Például viseld a márkád hivatalos színeit magadon vagy helyezd el a háttérben azt az árnyalatot! Ügyelj arra, hogy a profil- és a borítókép passzoljon egymáshoz téma és színösszeállítás szempontjából!

Előnyös, ha minden közösségi felületeden ugyanaz a profilfotó szerepel, így az érdeklődők könnyebben jegyeznek meg és azonosítanak be téged. Bár dicséretes, ha lépést tartasz a folyton változó trendekkel, a főképedet ne cseréld túl gyakran! Adj minimum fél-egy évet egy fotónak, hogy minél többen az emlékezetükbe véshessék azt!

Nyitókép: Shutterstock