A színek gyógyító erejét már a rómaiak, görögök vagy az egyiptomiak is alkalmazták, amiről különböző feljegyzéseink is vannak. Indiában például a különböző csakráknak különböző színeik voltak. A kínai orvosok pedig egy érdekes módszert alkalmaztak egy adott betegség gyógyítására: mégpedig úgy, hogy a beteg ablakára olyan függönyt helyeztek, amelynek színe az éppen adott betegség gyógyítására szolgált, és a beteget ennek megfelelő ruhába öltöztették. Ezeket az ősi megfigyeléseket később tudományosan is alátámasztották. Így mára az is bizonyított tény, hogy a színek pozitívan hatnak az idegekre, az immunrendszerre és az anyagcserére.

A színterápia a színek segítségével próbál egyensúlyozni a test és a lélek közt. Minden színnek más a hatása, van, amelyik serkentő, depresszív, vagy némelyik akár destruktív is lehet. A biológiai hatással bíró színeket a gyógyításban alkalmazzák. Minden szín negatív és pozitív hatásokkal is rendelkezik. A színterápia azoknak is hasznos lehet, akiknek érzelmi vagy mentális problémájuk van. Az önismeret fejlesztéséhez is elengedhetetlen tudnunk azt, hogy mit jelentenek pontosan a különböző színek.

Amennyiben kipróbáljuk a színterápiát, tudnunk kell, hogy annak egyik alappillére a tiszta szín alkalmazása. A színekre a testünk különbözőképpen reagál. Az egyik leghatékonyabb módszer, ha színes fénnyel világítunk az emberi testre. A természetes úton létrejövő tiszta színfrekvenciák mindenki által hasznosíthatóak.

Amennyiben kipróbáljuk a polarizált fény segítségével történő terápiát, ügyeljünk arra, hogy a kezelés nyugodt körülmények közt történjen, úgy, hogy képesek legyünk befogadni azt. Figyeljünk az öltözékünk, tárgyaink kiválasztására, és hallgassunk a belső hangra.

Tekintsük át röviden, hogy melyik szín milyen hatással van ránk:

A fehér színt általában az ártatlansággal, frissességgel és tisztasággal hozzák összefüggésbe. Érdekes, hogy a keleti kultúrákban a fehér a gyász színe. A legtöbb helyen mind a mai napig az eleganciával hozzák összefüggésbe, ami egyfajta könnyedséggel is párosul. A fehér szín a tisztaságán kívül tisztító hatással is bír; főként az allergiás időszakban jó, ha előnyben részesítjük a fehér ruházatot.

A mi kultúránkban a fekete szín a gyász színe, amely az önmagunkra történő figyelés és a befelé fordulás színe is. A fekete csakúgy, mint a fehér, az elegancia egyik színe is.

A fáradtság csökkentésének színe a narancssárga, amely egyben növeli az étvágyat is. A narancssárga ruhák viselése jót tesz a közérzetünknek és emeli az energiaszintet.

A zöld szín nyugtató hatással van ránk és a leginkább pihentet. A zöld a tavasz és a megújulás színe is egyben.

A piros a nyár, az érett nyári gyümölcsök, az eper, a cseresznye és a meggy színe. Jó hatása van az alacsony vérnyomásra, az erőtlenségre, fáradékonyságra egyaránt. A piros szín viszont életerőt, optimizmust, dinamizmust sugároz.