Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Nap és Jupiter fényszöge komoly fellélegzést jelez. Ha az elmúlt két napban voltak is komor gondolataid, ezeket most mintha elfújná a szél. Végre újra pozitív színben látod a világot, és a rád jellemző lelkesedéssel vágsz bele mindenbe.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Igazán nemes gesztusra számíthatsz ma egy olyan ember részéről, akit eddig még tán nem is ismertél. Jó alkalom ez a nap a kapcsolatteremtésre, a külvilág felé való nyitásra. Az utóbbi időben nagyon begubóztál. Most változtass ezen!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Nap és a Jupiter fényszöge szerencsét, jókedvet, áldást hoz a mai napon. Boldoggá teheted ma a kedvesedet egy egészen aprócska meglepetéssel is. Ráadásul egy ellenségedről kiderülhet, hogy sokkal jobb szándékkal van irántad, mintsem hitted róla.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A mai napon végre jól érezheted magad. Mindennapi teendőidet is könnyebben elvégzed, és bőven marad időd arra is, hogy egy kicsit a hobbidnak élj. A párkapcsolati gondok is egy varázsütésre tűnnek el. Ma minden jó.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ha egy bizonyos ügy vagy ember iránt elkötelezettséget érzel, akkor itt az ideje, hogy ki is állj mellette. Ne sajnáld az időt arra, hogy ápold a baráti kapcsolataidat, és a szomszédaiddal is beszélgess ma egy kicsit.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A mai napon csak azokat az embereket tudod elviselni magad mellett, akik hasonlóan gondolkoznak, mint te, akik hasonló hullámhosszon vannak. A párod az egyik, s a legközelebbi barátaid lehetnek még ilyenek. Nagy és bölcs beszélgetéseket kezdeményezhetsz velük.

