Nádai Anikó július 19-én adott életet második gyermekének, jelenlegi párjával, Hajmásy Péterrel ő az első közös gyermekük. A felhőtlen boldogságukba azonban belerondított néhány fotó, ami az interneten kezdett el terjedni az újdonsült apukáról: egy szórakozóhelyen kapták lencsevégre, állítólag női társaság is volt. Anikó Instagram-oldalán közölte, tejfakasztó bulit tartottak, és nem bűn az, ha nők is vannak egy bárban.

"Megkaptam én is a »pikáns« képeket, amik terjednek a közösségi oldalakon! Tegnap este tartotta @hagymaa a tejfakasztóját. Hozzáteszem, nem aznap és nem másnap hagyott magamra, amikor a kisbabánk született és mozdulni sem bírtam. Mindenben egyedül állt helyt az elején, és azóta is csodás apukája Alexnek. Úgy hiszem, nem ő az egyetlen férfi, aki a barátaival elmegy és megünnepli a fia születését. Az pedig, hogy nők is vannak a szórakozóhelyen... előfordulnak... Úgy hiszem, valakihez hozzászólni nem bűn. Kérek mindenkit, aki »jót akar«, nyugodtan foglalkozzon a saját dolgával, és ne engem próbáljon felzaklatni, vagy ha mégis, akkor ne csak üres szavak legyenek, hanem várom a bizonyítékokat, mivel olyat eddig nem kaptam. 1-24-ben együtt vagyunk, rá is fért egy kis szórakozás, és vigyázzatok csajok, mert máskor is »elengedem«" - írta Anikó Instagram-sztorijában.