Nádai Anikó és Hajmásy Péter kisfia néhány napja született meg, azóta már a saját otthonukban élvezik a boldogságot, amit az újszülött az életükbe hozott. Persze Anikó már ismeri ezt az érzést, hiszen a kis Alex a műsorvezető második fia. Hajmásy Péter azonban most először élhette át ezt a csodát, nem is tud vele betelni. Instagram-oldalán megosztott fotójához is ezt írta: 5 napja van velünk, de nem is értem, hogy tudtam eddig nélküle élni! A képet ide kattintva tudod megnézni.