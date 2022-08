Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Vénusz és a Mars fényszöge sugárzó szerelmi energiákat jelez. Most igazán szinte lobog benned az életkedv, és sokat flörtölsz, ha szingli vagy, ismerkedsz is. A párkapcsolatodban is teljes a harmónia.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Sok feladat vár ma rád, aminek azonban kifejezetten örülhetsz. Örülsz, ha látod, hogy olyan feladatot kapsz, amiben kiteljesedhetsz, amiben új kihívást találhatsz. Ráadásul a párkapcsolatodban is nagy a szenvedély és harmónia. Kell ennél több?

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A céljaid lassan elérhető közelségbe kerülnek. Mégpedig minél tisztábban látod a saját utadat a lelkedben, annál világosabban tárgyiasul majd előtted a valóságban is. És annál hamarabb. Segít, ha listát készítesz az álmaidról, vágyaidról.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Érdekes lehetőségek várnak rád, és végre erőt is érzel ahhoz, hogy ezt mind ki is aknázd. A megvalósításhoz azonban még valaki másnak a közreműködése is kell, lehet, hogy a párod az. Ráadásul neki is te vagy kénytelen erőt adni, ha azt akarod, hogy a segítségedre legyen.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)Szerelmi vagy párkapcsolatodban fordulópontot hozhat ez a nap. Azon múlik az együttmaradásotok, hogy mennyire vagytok képesek megérteni és átérezni a másik nézőpontját, világlátását. Vagyis, hogy mennyire szeretitek egymást.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A mai nap próbára tehet téged egy nagy feladattal. Legyen a helyén a szíved, és akkor állni fogod a sarat. A próbatételeken keresztül növekszik a lélek, ismerszik meg az ember.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide!