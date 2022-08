Horváth Éva és családja néhány hetet most itthon tölt és aztán ismét visszatérnek Balira. Olyan életre akarnak berendezkedni, hogy mindkét helyen megtalálják saját maguk boldogságát.

"Balin másfajta az élet, az emberek kiegyensúlyozottak. Egyvalami stresszeli őket, de az nagyon: a forgalom! Azt mondják Baliról: ott vagy megszoksz, vagy megszöksz. Ha szent ceremónia van, nem mennek dolgozni. Az pedig hetente háromszor is megtörténhet! Ilyenkor otthagynak csapot, papot, építkezést, mindent" – mesélte a Hot! magazinnak Éva, és hozzátette, életük szinte minden percét kitölti a két gyerek.

"Szinte alig vagyunk kettesben a párommal. Balin könnyű segítséget találni, néha igénybe is vesszük, ha elmegyek például jógaórára, de állandó bébiszittert nem tartunk, mint sokan mások. Még nyaralni sem megyünk a gyerekek nélkül. Nem értjük, hogy más szülő nem akarja látni, ahogy homokozik a gyereke..." - vélekedik, azt azonban nem tagadja, a barátai hiányoznak neki.

"Nekem Balin még nem alakult ki a baráti köröm. Az itthoni baráti társaságom általános és középiskola óta megvan, őket nem lehet pótolni Balin! Az indonézek szeretnek barátkozni, de számukra a család a legfontosabb" - mesélte.

Éva arról is beszélt, hogy talán Kolumbiában is tudna élni. "Egyelőre ez a jövő zenéje, most Balin van kialakítva az életünk" - szögezte le.