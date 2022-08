Nika, azaz Veres Mónika énekesnő már jó ideje erősítette Majka és Curtis duóját, épp ezért érthető, hogy az újpesti rapper hiánya őt is megviseli.

Nika a Palikék világa by Manna című műsorban elárulta: ugyan sok produkcióval, sok színpadon fellépett már, Majkáékkal érezhetően szintet lépett. Teltházas bulik, fesztiválok nagyszínpadai minden héten – mindez nemcsak szakmailag, fizikailag is kihívást jelent számára – írja a Bors. A zenei kérdések mellett természetesen szóba került Curtis távozása is.

„Én egy nagyon jó embernek ismertem meg Atit. Elképesztően nagy szíve van. Csak annyit tudtam neki írni, hogy remélem, megtalálja a magához való utat, amit szerintem sokan keresünk – én is nap mint nap ezzel szembesülök, csak más módon. Remélem, hogy megtalálja a saját boldogságát.

Természetesen hiányzik. Annyira jó volt nézni az ő hülyülésüket, csipkelődésüket, nagyon jól működnek együtt Petivel. Mindannyian sajnáltuk ezt a helyzetet

– fogalmazott az énekesnő.