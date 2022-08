"Stúdiósok voltunk. Vagyis csóró színészek. Csomószor nagyjából éheztünk, mert azt a kevés pénzt is, amit szereztünk, azt is cigire meg piára költöttük. Amikor nagy nehezen, azaz nagyjából egyszer pénzhez jutottam, akkor elvittem az egész bandát egy nagyot kajálni. Mindent ettünk, levest, főételt, desszertet, ittunk még egy, meg még egy kört. Erre már azért a pincérek is felkapták a fejüket. Gondolom azt hitték, hogy csak bementünk enni, és majd lelépünk fizetés nélkül" - emlékezett vissza R. Kárpáti Péter életének meghatározó időszakára. Hozzátette, természetesen aznap este mindent kifizettek, nem távoztak anélkül, hogy rendezték volna a számlát.

Bár ezt az estét követően zsíros kenyéren éltek, a színész mégsem cserélné el semmiért ezt az időszakot.

"Színésznek tanultunk. Semmi mást nem akartunk, mint felállni a színpad deszkáira, ami akkor és még a mai napig a világot jelenti nekünk. Semmit nem bántam meg, és semmit nem csinálnék máshogy. Az az időszak is csak annak formált engem, aki igazából most vagyok" – mondta a Borsnak.