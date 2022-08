Norbi nem rejti véka alá, hogy elege van a neten, sokszor arc és név nélkül kommentelő emberekből, de legfőképp A nagy Norbiréka bizniszt kezelő adminokból.

"Úgy találkoznék bármelyik adminisztrátorral face to face! Fú, de megverném bármelyiket, ha egyszer elém áll..." - nyilatkozta nemrég.

Most viszont Norbi hosszú közleményben írt arról, hogy valóban hibának gondolja, ha az embert ennyire elragadják az érzelmei, azonban ő is érző lény, akit megviselnek a családjárt ért támadások.

"Olvasom, látom, hogy megint azon botránkoztak meg sokan, hogy indulatosan, és őszintén nyilatkozom a csoporttal szemben, ami szisztematikusan a családom a vállalkozásom és ellenem lett létrehozva, fenntartva, és üzemeltetve.

Megértem. Valóban hiba, ha az embert elragadják az érzelmei. Úgy döntöttem, nem is fogok jó darabig többet mondani , nyilatkozni az üggyel kapcsoltban egészen addig, amíg el nem jön a pillanat, amikor véget ér lassan ez az álarcos bál, és végre ti magatok is szembesülhettek azzal, amivel én már szembesültem...

Ugyanakkor hadd kérdezzek vissza! Akik felháborodtak az őszinteségemen, mit tennének a helyemben? Én nem azok ellen lépek fel, akik valós személyként betévednek abba a csoportba és engedik, hogy gyűlöletre kondicionáljál őket. Én nem az engem ért kritika, vagy negatív vélemény ellen harcolok. Mindenki jogát elismerem ezekhez.

Az viszont nem kritika, vagy véleménynyilvánítás, amikor:

a feleségemet rendszeresen megalázzák női mivoltában

amikor a gyerekemről készült képeket gyomorforgató kommentekkel, megjegyzésekkel alázzák meg

amikor Rácz Gézát rasszista megjegyzésekkel ráncigálják vérpadra, csak azért, mert segítettem neki

amikor Király Dávid kórházba kerülését fenyegető üzenetek, kárörvendő kommentek kísérik

amikor a családom lehetséges autóbalesetén vihognak

amikor a stroke-omon örvendeznek és gúnyolódnak

Igen, ezekre egy idő után valóban nem lehet higgadtan reagálni. Vállalom. A családom és annak védelme szent! A rasszizmust mélységesen elítélem és határozattan fel is lépek ellene!

Ha ezekre pedig kendőzetlenül reagálok, az azért van, mert én magam is érző emberi lény vagyok. Még akkor is, ha épp az a cél, hogy ezt elfeledtessék veletek. Téma részemről lezárva. Nem akarom Alexandrát sem támadni, mert Őt is a csoport keverte bele, legalábbis remélem....."