Alkoholproblémái mellett olyan hírek is napvilágot láttak, hogy mindenhova magával hurcolja halott gyermeke hamvait, és számos más problámáról is cikkezett a sajtó, de Chrissy végül talpra állt.

Most pedig Instagramon jelentette be, hogy ismét gyermeket vár, a kiposztolt fotón már egészen kerek a pocakja. A képhez tartozó szövegből is kiderül, hogy a terhesség lombikprogram segítségével jött létre, és a modell sokáig titkolta, attól félve, hogy a baba esetleg nem egészséges. Végül rászánta magát és megosztotta rajongóival a nagy hírt:

"Az elmúlt néhány évben finoman fogalmazva is sok megpróbáltatáson mentünk keresztül, de az otthonunkat és a szívünket ismét öröm tölti el. Nagyjából 1 milliárd lövés után (mostanában a lábamba, ahogy látjátok) úton van még egy babánk. Eddig minden vizsgálat alkalmával azt mondtam magamnak: "rendben, ha egészséges, akkor ma bejelentem", de aztán a szívverése hallatán mindig úgy éreztem, még várnom kell. Nem hiszem, hogy valaha is ennél többet izgultam és aggódtam volna az életben, de eddig minden tökéletes és gyönyörű, bizakodom és csodásan érzem magam" - írta Chrissy a posztban.