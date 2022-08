Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n , és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Minden szeretet csak akkor valódi, ha kölcsönös. Aki nem tud rám figyelni, nem tud megérteni, aki odaadást csak kér tőlem, de nem tud adni, azt én hiába próbálom szeretni – nem tudom.

Ez a még a testi szerelemnél is így van. Ott a legnyilvánvalóbb. A lelkiekénél még inkább így. Lelkileg is ölelni kell a másikat, adni és kapni egyszerre. És ahol ez nincs így, ott az ember magányos marad. Ez így van barátságnál, szerelemnél, a legtágabb emberi kapcsolatokban is.

Fáj szeretni, ha engem nem szeretnek, mert nem jön létre az igazi „együtt vagyunk" élménye, vagyis a szeretetet, ami nem más, mint az összevonzás élménye, s ami kapcsolatot valódivá teszi.

