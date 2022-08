Korda György és Balázs Klári eladták a második kerületben lévő, szállodaként működő, gyönyörű, impozáns Korda-villát. A legendás énekes a Borsnak beszélt arról, milyen érzések kavarognak benne most, hogy az ingatlan már nem az ő tulajdonuk.

"Nekünk ez nem csak egy szálloda volt. Megjártuk a világ legszebb, legérdekesebb országait, de tudtuk, hogy ez a villa itt van nekünk. Lesz hova hazajönnünk. Most tulajdonképpen az otthonunkat hagyjuk el"

– kezdte a művész.

Korda György arról is mesélt, hogy sokáig könyörgött édesanyjának, költözzön be hozzájuk, lakjon náluk, és bár sikerült rávennie, sosem volt ott igazán boldog. Most már érti, hogy miért: édesanyja otthagyta a barátnőit, és azt a lakást, ami neki az élete volt. Most az énekes ugyanazt érzi, mint akkor édesanyja.

Az egész bolygót bejártuk, de innen a legnehezebb elmenni

– tette hozzá Korda György.

Kordáék a jövőben minden erejüket arra szeretnék felhasználni, hogy szórakoztassák a közönséget, és örömet szerezzenek az embereknek, ami nem csoda, a közönség ugyanis imádja őket: a Sziget fesztiválon több tízezer ember bulizott a legnagyobb slágerekre.