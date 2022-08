Ahogy mi is megírtuk, Zimány Linda az ambulancián kötött ki a Dancing with the Stars egyik táncpróbáján. A modell most elmondta, mi történt vele.

Augusztus 8-án jelentették be, hogy kik lesznek a Dancing with the Stars idei, harmadik évadának szereplői. Többek között megméretteti magát Zimány Linda is, aki bár még izgul, de bízik benne, hogy meg tudja mutatni egy másik oldalát a nézőknek.

Lindáék már el is kezdték a próbákat, azonban máris egy rövidebb szünetet kell tartniuk, mivel lesérült az egyik edzésen, és az ambulancián kötött ki.

"Egy pár nap kényszerpihire kerültem a próbákból a bordáim alatt lévő izmok megzúzása miatt az egyik alkalommal, de vasárnaptól újra próbálunk, és aztán a jövő héten kezelésre is kerül, így remélem, már kevesebb fájdalommal mozoghatok majd, mint a héten eddig. Illés Anitával még megnyújtottuk óvatosan tegnap, és mutatott nekem nyújtásokat, amiket ebben a pár napban (azért persze, kihasználva a helyzetet, hogy minden rosszban legyen valami jó is), az aktív pihenésem alatt is végezhetek" – olvasható a legfrissebb bejegyzésében az Instagram-oldalán.