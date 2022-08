Zimány Linda alig várja, hogy ősszel parkettre léphessen táncpartnerével, Bőgi Dénessel a Dancing with the Stars című műsorban. Az izgalom mellett azonban tart attól, hogyan lesz képes megmutatni érzékenyebb, szenvedélyesebb oldalát.

Zimány Linda nagyon bízik abban, hogy a Dancing with the Stars-ban sikerül leküzdeni a gátjait és meg tudja majd mutatni az érzékenyebb, szenvedélyesebb oldalát is.

"Ez volt a legnagyobb félelmem a műsorral kapcsolatban, hogy érzelmileg meztelenre kell majd vetkőzni a színpadon. De ahogy megismertem a Dinit, és látom, hogy emberileg ugyanazt a lelki vonalat képviseli, mint én titokban. Persze ezt nagyon kevesen tudják rólam, így azt gondolom, hogy ebben is tud majd nekem segíteni a partnerem. Az életem egyik legnagyobb élménye, vágya lenne, ha ez sikerülne, mert érzem, hogy elő akar törni" - mondta Linda a Borsnak, aki biztos abban, hogy táncpartnere, Dénes mindenben fogja őt segíteni.

"Nagyon nehéz lesz, mert tudatosan nem engedem be az embereket közösségi oldalaimon sem a mindennapi életembe. Nyilván vannak pici, apró idézetek, amelyekkel megfogalmazom a véleményemet, de van bennem egy határ, amit majd át kell lépnem. Ebben bízok, hogy majd a tánc segít abban, hogy kimozdítson. Bízom benne, hogy ez a jellemfejlődésem majd a magánéletemre is kihat és nem csak a parketten, de a mindennapokban is hasznát veszem" – tette hozzá a jogász.