Mulattató véletlenről számolt be a minap a Kalifornia állambeli San Luis Obispo megyei seriffhivatal: egy apró emberszabású kereste őket telefonon, de sajnos nem állt módjában elmondani, mit szeretett volna tőlük.

A hivatal Facebook-oldalán megjelent bejegyzés szerint a kis csuklyásmajom első hívása megszakadt, ezért a rendőrök megpróbálták visszahívni, illetve üzenetet is küldtek neki. Mivel nem érkezett válasz, gondolták, utánanéznek, nem került-e bajba valaki. Bemérték a hívás helyszínét: a Zoo to You állatkertet, ahol kiderült, hogy az emberszabású a kertet körüljáró golfkocsiból emelte el a létesítmény saját mobilját, és véletlenszerűen nyomkodni kezdte rajta a gombokat.

Így esett, hogy pont a 911-et tárcsázta, holott nem volt veszélyben, sőt, kiválóan szórakozott. A hivatal munkatársai a poszt végén két édes fotót is megosztottak a „bűnösről", de eszük ágában sem volt hibáztatni őt, hiszen, mint írták, csupán „utánozós majomhoz" méltó módon viselkedett.