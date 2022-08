Dudás Miki és Szigligeti Ivett májusban jelentették be, hogy második közös gyereküket várják. Arról az örömhírről is Instagramon tájékoztatták a követőket, ezúttal is ezen a közösségi oldalon osztottak meg egy újabb nagy eseményt: összeházasodtak. "Amikor Te és Én, Mi leszünk" - írta Ivett a képhez, amelyen a kezeik láthatók. A képet ide kattintva lehet megnézni.