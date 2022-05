Dudás Miki és párja az Instagramon jelentették be, hogy érkezik a második gyerekük.

Dudás Miki hatalmas örömhírről számolt be Instagram-oldalán: érkezik a második gyerekük. Ezt egy közös családi képpel jelentették be a rajongóknak, amin már látszik is, hogyan kerekedik párja pocakja. A követők nem győztek gratulálni az egykori olimpikonnak.

Miki nemrég bevallotta, hogy fogyni szeretne, ugyanis mióta abbahagyta a versenysportot, felszaladt rá néhány kiló. "Huszonkét kilót szedtem fel. Azért eszem, mert szeretek enni. Húsz évig sportoltam, mellőzni kellett mindent" - mondta korábban. A pár közös kislánya egyébként a napokban ünnepelte harmadik születésnapját.