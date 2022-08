Általában azt gondoljuk, hogy ha a kutyánk megnyalja az arcunkat, az olyan, mint egy puszi: szeretetet, ragaszkodást fejez ki. Ezzel a gondolattal pedig nem is lövünk mellé, azonban ennél sokkal több mindent is jelenthet.

A nyalogatás a kutyáknál egy természetes ösztön. Az anyakutya így tisztítja a kölykeit, a kölykök így tartják egymással a kapcsolatot, és az anyakutyának is nyalogatással jelzik, hogy éhesek. Érdekesség, hogy a kutyafalkákban vadászat után az alacsonyabb rendű állatok is nyalogatással jelzik az alfának, hogy szeretnének ők is részt venni a közös étkezésben, így kérnek engedélyt.

Emellett az érzékeléshez is fontos: a kutyáknál a nyalogatás ahhoz hasonló, mint amikor mi megérintünk valamit, azaz tapasztalási eszköz. Továbbá, amikor a kutyák figyelemre vagy szeretetre vágynak, azt is a nyelvükkel jelzik. Így, ha azon kapjuk magunkat, hogy kedvencünk már egy ideje nyalogatja a kézfejünket vagy az arcunkat, jó esély van rá, hogy simogatásra vagy játékra vágyik. Sőt, a nyalogatás még egyfajta játék is lehet. A foguk helyett a nyelvüket használják, hogy még véletlenül se sértsék meg a játékpartnert.

Azonban ha úgy érezzük, hogy kedvencünk már túlzásba viszi, le lehet szoktatni róla neveléssel, de az is lehet, hogy valamilyen kényszeres viselkedészavara van. Ilyenkor érdemes állatorvos vagy viselkedésterapeuta segítségét kérni, mivel szerencsére ez egy orvosolható probléma - írja a Házipatika.