Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Nap és a Mars feszült fényszöge hat a mai napon. Konfliktusokat jelez, mert most nagyon hiányzik a tapintat a beszélgetéseidből. Figyelj oda jobban másokra, és hallgasd meg türelmesen a véleményüket.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ha magányos vagy, akkor már egyre erősödik benned a gondolat, hogy változtass ezen. Ehhez azonban először is az önbizalmadat kell helyreállítani. Lehet, hogy túl kevés van, de az is lehet, hogy túl sok. Az utóbbi is baj lehet.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ha még mindig magányos vagy, pedig sok ember zsong körül, akkor talán az a baj, hogy túl válogatós vagy, azaz túlságosan magasra helyezted a mércét. Pedig volna egy a jelentkezők közül, aki igaz szerelmed lehet. Ma felismerheted őt.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Végre szembe kellene nézned a hibáiddal: ez az első lépés ahhoz, hogy úrrá is legyél rajtuk. De ez csak akkor lehetséges, ha téged is valóban zavarnak. A bizonytalanságod azonban egészen biztosan ilyen tényező.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ma csak a legsürgetőbb feladataidat végezd el! A továbbiakban hagyj magadnak szabad időt és erőt! Valami új sportban akarod kipróbálni magad, márpedig ezt kimerülten nem lehet elkezdeni.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Próbálj meg minél több időt a partneredre szánni, vele eltölteni. Persze nem úgy, hogy ráerőszakolod a saját akaratodat, vagy ellenkezőleg, lemondasz a saját igényeidről, márpedig a Mars éppen erre hajlamosít. A közös örömben eltöltött idő lehet az összekötő kapocs - írja az Astronet.

