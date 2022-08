A gyönyörű modell és színész kedvese már meg is vették közös otthonukat Los Angelesben, Barbi pedig nemrég a gyerekvállalásról is mesélt a BEST magazinnak. Elmondta, hogy ő csak egy vagy két gyerkőcöt szeretne, vőlegénye azonban legalább hetet.

Dylan az izlandi viking tradíciókat követi. Eszerint (...) igenis előbb jöjjenek a gyerekek, csak aztán a házasság. Én viszont pont fordítva gondolom. De a megoldás úgyis az lesz, hogy a nő dönt, a férfi meg hallgat rá

– mondta Palvin, aki szerint meglehet, hogy a két kicsi már első próbálkozásra összejön, hiszen Sprouse családjában rengeteg ikerpár van – írja a 24.hu.