A tudatosságot és a türelmet tesztelik a bolygók augusztus utolsó és szeptember első napjaiban. Bárhogyan is alakul ez a hét, mindenképpen fontos, hogy megőrizzük a nyugalmunkat. Heti horoszkóp az Astroneten.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Az egész hetet meghatározza a Jupiter és a Merkúr bolygók szembenállása. Jó lehetőségeid nyílnak mindenféle megbeszélésre, a problémás dolgok tisztázására. Elképzelhető, hogy a megbeszélésben vitatkozás, érvelés, érdekek ütköztetése is elhangzik, ugyanakkor végül békés, mindkét fél érdekeit képviselő megegyezés születik. Erről előszerződést mindenképpen javasolt készíteni, de a végleges szerződés aláírásával érdemes még várnod.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Ez a hét már a munkáról és az anyagiakról szól. Nagyon komolyan veszed a feladatokat, úgy tűnik, valakinek bizonyítani akarsz, vagy egyszerűen csak szeretnéd visszaszerezni a magabiztosságodat. A Mars bolygó sok munkát biztosít, persze ezzel együtt pénzt is bőven. A Merkúr jó hangulatot teremt a munkahelyeden, így most kifejezetten élvezni fogod a kihívásokat.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A Mars az Ikrek jegyében előhozza a civakodó természetedet, amit ugyanakkor játékos formában adsz elő. Vedd figyelembe, hogy nem forog mindenkinek olyan jól a nyelve, és a családtagok könnyen megbántódhatnak a tréfáidon. A feszültséget inkább a kreativitás területén vezesd le. Elképzelhető, hogy új szerelem is kezdetét veszi most, ha éppen készen állsz rá.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

A Mars hatása miatt meglehetősen sértődékeny lehet a hangulatod, persze lehet, hogy erre meg is van minden okod. A megoldás nem az elvonulás, hanem a kibeszélés lenne, és most erre befogadónak tűnik a másik fél is. A bolygók szerint keress a családban egy olyan személyt, akinek elmondhatod a sérelmeidet, mert önmagában már ettől megkönnyebbül a lelked. Legyél óvatos a szomszédsággal vagy a testvérekkel, nem érdemes senkivel sem konfliktusba kerülni.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Az Oroszlánban járó Vénusz és a Vízöntő Szaturnusz szembenállása a párkapcsolatok területén jelez némi megpróbáltatást. Nem is igen akarsz most alkudozni, éles nyelvvel vitázol, harcolsz, zsörtölődsz. A párkapcsolaton kívül is szerezhetsz magadnak jó néhány ellenséget, ha nem vagy kellően óvatos. A vitatkozó képességed kiváló, de ezt inkább pozitív irányba próbáld fordítani.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

A bolygók a munkahelyen jeleznek vitákat, megerőltetőbb helyzeteket ezen a héten. A feletteseid igyekeznek érvényesíteni hatalmukat feletted, ami konfliktusokhoz vezethet. Lehet, hogy alapból is ingerlékenyebb és türelmetlenebb vagy te is, és minden provokációra, fenyegetésre érzékenyebben és/vagy indulatosabban reagálsz. De a meggondolatlan és impulzív viselkedés veszélyt jelent rád nézve, és leginkább a munka frontján érezheti hatását.

