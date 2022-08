A Vénusz még a szenvedélyes Oroszlán jegyében jár, de a Szűz Nap már stabilizálja a dolgokat, és most a Mars is kedvezően hat a párkapcsolatokra. Heti szerelmi horoszkóp.

Kos heti szerelmi horoszkóp

A Mars fényszöget kap a Jupitertől és a Merkúrtól. A Mars hozza a lehetőséget az ismerkedésre, minden adott hozzá, hogy egy kapcsolat elinduljon. A Vénusz is teljesíti minden szerelmi ígéretét. A Mars-Jupiter szextil fényszögének nagyon erős a hatása, használd fel a céljaidhoz! Lehetséges, hogy mostanában meghallgattad ugyan a másikat, de valójában nem figyeltél az igényeire. Most ezt a hibát nem szabad elkövetni.

Bika heti szerelmi horoszkóp

A hét elején egy hobbi vagy egy múltban nagyon szeretett dolog új életet kap, remélhetőleg több szabadidőt találsz rá. A Neptunusz-Hold fényszöge lehetőséget hoz az ismerkedésre, sőt a Neptunusz varázsa azonnal megérint, figyelned kell, hogy a valódi emberre koncentrálj, nehogy egy általad kreált illúzióba légy szerelmes. Valószínűleg javulni fog a kapcsolat a kollégákkal is.

Ikrek heti szerelmi horoszkóp

Most az elköteleződés nem könnyű neked, ugyanis a Mars a jegyedből ragyogó fényszögeket kap a Jupitertől és a Merkúrtól is. Sok szórakozásban, játékban lesz részed, de a tartós kapcsolat még várat magára. Engedd el magad, szingliként hagyd, hogy körbeudvaroljanak, de ne akarj most párkapcsolati döntéseket hozni. Az élet üteme rövid időre lelassul – megérdemelsz egy kis pihenést, ez a retrográd Uránusz ajándéka.

Rák heti szerelmi horoszkóp

Mozgalmas hétnek tűnik ez, tele feladatokkal és az utolsó pillanatban történt változásokkal a tervekben. De a Mars-Jupiter fényszöge egy átgondolt időszakot nyit meg számodra, ami segít a logika és az értelem segítségével eloszlatni az érzelmileg ingatag problémákat. A Merkúr az otthoni és családi életet valószínűleg megkönnyíti, a rokonok közötti együttműködés fokozódik, és kevesebb a harag vagy vita. A problémák egyszer s mindenkorra való tisztázása egy családi megbeszélés során nagyon gyógyító lenne. Igaz ez a párkapcsolati konfliktusokra is.

Oroszlán heti szerelmi horoszkóp

Ezen a héten ne félj kiállni értékeid és elveid mellett a szerelemben. A Vénusz még a jegyedben van, amelyet felhasználhatsz a flörtölésre, az elismerést és az odafigyelést rögtön meg is kapod. Ha van párod, és van olyan ügy, ahol be kell vetned a szavak fegyverét, most győzhetsz, mert a Merkúrt az amúgy is erős kommunikációs és meggyőzési képességeidet erősíti. Az emberek figyelnek rád.

Szűz heti szerelmi horoszkóp

A Nap a jegyedben késztetést ad arra, hogy többet törődj magaddal, és milyen jól is teszed! Tűzz ki magad elé nagy célokat. A Merkúr-Jupiter-Mars fényszöge lehetőséged ad neked a szerelemre, ez egy ösztönös kapcsolódás lehet – ki mondta, hogy mindig csak az ésszerű dolgok vannak rendben, a spontán kapcsolat még nagyobb örömöket hozhat!



